A mensagem de David Attenborough para Greta

É um momento franco, que vale a pena rever.

A curta conversa entre David Attenborough e Greta Thunberg, proporcionada nos últimos dias pela BBC, fecha o ano em que o clima se tornou central na agenda mundial, ainda que com poucos avanços em termos de compromissos ou de soluções que permitam ganhar tempo às alterações climáticas. É um momento franco, que vale a pena rever. Ela, mais envergonhada do que o habitual – e mais calma do que a vimos em algumas ocasiões ao longo de 2019 –, confessa a admiração por Attenborough e ele, sem precisar de puxar dos galões, agradece-lhe ter feito o que muitos como ele não conseguiram fazer nas últimas décadas ao dar visibilidade à causa ambiental. Neste encontro entre gerações por skype, a mensagem maior de Attenborough, de 93 anos, surge quando a jornalista lhe pergunta que conselho daria a Greta. “É muito difícil saber, quando se atinge um determinado nível de pressão, por quanto tempo será possível mantê-la. Quanto tempo se poderá continuar a dizer a mesma coisa com o mesmo impacto. Claro que não é possível. O primeiro impacto é o primeiro impacto e o impacto do que Greta diz é tão poderoso que não se pode esperar que isso continue assim por um mês, seis meses, um ano, a menos que se introduza algum elemento novo e esse é um dos problemas com que aqueles que estão preocupados com o mundo terão de lidar.” Independentemente da popularidade e do mediatismo dos temas, dos momentos e dos protagonistas, a mobilização para a mudança tem de ser coletiva e duradoura e a mensagem parece ressoar para além da emergência climática, para tudo o que são desigualdades e atentados aos direitos humanos neste virar de década. Além dos recados ao Governo, pareceu também apontar nesse sentido de compromisso a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, que tem sabido aproveitar a sua popularidade saindo da zona de conforto, chamando a atenção para as periferias do país em que a distância – não só física, como quis desta vez assinalar no Corvo, mas social e de oportunidades – teima em não se encurtar. Se 2020 for um ano de maior mobilização coletiva, será um bom princípio.