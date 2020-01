No mesmo dia em que o Presidente da República deixou a sua tradicional mensagem de Ano Novo, o primeiro-ministro, António Costa, escreveu um artigo de opinião, no Jornal de Notícias, em que fala de uma “década decisiva”, aposta em quatro prioridades até 2030 e sublinha um caminho que não deve ser alterado: o da convergência com a União Europeia, alcançado a partir do ano de 2017.

Em relação às quatro prioridades, Costa apontou as alterações climáticas, a dinâmica demográfica, a transição digital e as desigualdades.

Sobre o último ponto, o da convergência com a Europa, o primeiro-ministro argumentou que é preciso “garantir que estes três anos foram o início de uma década continuada de crescimento sustentado, assente cada vez mais na produção de bens e serviços de maior valor acrescentado”. E o objetivo é acautelar que, em meados da década, se alcance um outro número: o das exportações valerem 50 por cento do Produto Interno Bruto. Mas vamos às prioridades.

As alterações climáticas são um dos desafios e Costa lembra o trabalho realizado para acautelar e chegar à “ neutralidade carbónica em 2050”. Para o efeito, destaca um conjunto de medidas como o encerramento de centrais de carvão. “Os próximos anos são cruciais para tomarmos as medidas necessárias para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Portugal tem uma particular responsabilidade, porque foi o primeiro país a assumir este compromisso, logo em 2016, mas também uma especial necessidade, porque é dos países europeus mais ameaçados pelas alterações climáticas, no risco de erosão costeira, de seca severa, de incêndios florestais”, escreveu o primeiro-ministro no referido artigo.

No caso da demografia, o governante faz votos que a nova década seja sinónimo também de rejuvenescimento e deixa promessas para se tentar traçar um caminho em que se “devolvam às famílias a confiança de poderem ter os filhos que efetivamente desejam”.

Outro dos grandes objetivos dos próximos dez anos é o combate às desigualdades. Neste ponto, Costa lembra o “terrível flagelo” da violência de género. Por isso, também não esquece, claro, o combate à violência doméstica. “A violência doméstica é uma prioridade para construirmos uma sociedade mais igual e mais justa”, argumentou o primeiro-ministro.

Mas há ainda outro lado do combate às desigualdades. Que passa por um programa de valorização do interior do país, alcançado com uma “estratégia articulada de projetos e medidas”.

No que toca à transição digital, o chefe de Governo aponta-a como uma batalha que não se pode perder: “Esta é uma oportunidade que não podemos perder, para o que as políticas públicas de cultura, ciência e educação são centrais para desenvolver a inovação baseada no conhecimento. Fomentar a criatividade, eliminar o abandono escolar precoce, continuar a democratizar o acesso ao ensino superior, são condições base, para podermos cumprir a meta de, em 2030, investirmos 3% do PIB em I&D, entre Estado e empresas. Só uma sociedade do conhecimento valoriza o conhecimento”.

No texto, o primeiro-ministro insiste que a “chave da competitividade está na inovação” e deixa ainda um aviso: “As respostas aos desafios que enfrentamos não são constrangimentos, mas oportunidades para aumentar o nosso potencial de crescimento económico, a modernização do tecido empresarial e a qualificação do emprego”.