O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira céu muito nublado, com neblina e nevoeiro e chuva fraca no litoral a norte do Cabo da Roca a partir do início da tarde. É ainda esperada uma pequena descida da temperatura máxima em todo o país.

De acordo com o IPMA, esta quinta-feira há possibilidade de chuva fraca e dispersa na região Sul a partir do

meio da tarde. Está ainda previsto vento fraco, soprando moderado (até 25 km/h) do quadrante sul no litoral a norte do Cabo da Roca e nas terras altas e, temporariamente de leste no Algarve e é esperada neblina ou nevoeiro matinal, que pode persistir ao longo do dia em alguns locais, em especial no nordeste transmontano e Beira Alta.

A temperatura máxima vai variar entre os 16 graus, em Faro, e os 9 graus, em Bragança, Guarda e Vila Real.

Já a temperatura mínima vai oscilar entre os -2 graus, em Bragança, e os 8 graus, em Faro.