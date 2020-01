Um incêndio de enormes proporções, que deflagrou esta quarta-feira de manhã, matou mais de 30 animais no jardim zoológico de Krefeld, na Alemanha.

Morreram onze chimpanzés, cinco orangotangos e dois gorilas, um deles era o mais velho da Europa, além de outras espécies de macacos.

Em conferência de imprensa, o diretor do parque adiantou que dois chimpanzés tinham “miraculosamente” sobrevivido ao incêndio com ferimentos ligeiros.

As autoridades já estão a investigar o incidente, que terá sido provocado por lanternas chinesas, que foram avistadas no céu pouco antes de surgirem as chamas.