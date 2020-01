Um jovem, de 20 anos, danificou propositadamente uma pintura de Pablo Picasso exposta no museu Tate Modern, em Londres. O incidente ocorreu no sábado, mas só foi divulgado nesta terça-feira.

A BBC adianta que o homem foi apanhado em flagrante delito pela segurança do museu e está detido desde então. No entanto, o jovem em causa, que segundo a Reuters será Shakeel Ryan Massey, nega a autoria do crime. Na próxima segunda-feira será presente ao juiz, tendo o seu julgamento ficado marcado para 30 de janeiro.

A obra que ficou danificada é o quadro intitulado Busto de Mulher, que retrata Dora Maar, uma das amantes do pintor espanhol, e que foi pintado em 1944 durante a ocupação nazi de Paris. Está avaliado em 23,5 milhões de euros.

A pintura está agora a ser analisada por uma equipa especialista em restauro do museu, que decidirá como intervir.

Sublinhe-se que esta não é a primeira vez que o Tate Modern vê uma das suas obras ser vandalizada. Em 2012, um quadro de Mark Rothko foi danificado, tendo o autor do crime sido condenado a dois anos de prisão.