A Orquestra Clássica do Sul (OCS) e o seu coro participativo vão atuar pela primeira vez juntos no sábado, no grande auditório da Culturgest, em Lisboa, num concerto de boas-vindas ao ano de 2020, anunciou esta segunda-feira a orquestra algarvia.

“Este momento marca a primeira atuação conjunta do Coro e Orquestra Clássica do Sul na capital [de Portugal]. Rui Pinheiro, maestro titular da OCS, fica responsável pela direção orquestral.

Os bilhetes para este concerto têm um preço de 15€ e podem ser adquiridos na bilheteira da Culturgest, na bilheteira ‘online’ ou reservados pelo telefone.