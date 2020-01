A empresária angolana Isabel dos Santos, filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, iniciou 2020 com a publicação de vários tweets relacionados com o arresto das suas contas e empresas por parte da justiça angolana.

Foram nove posts em pouco mais de uma hora. Foi assim o contra-ataque de Isabel dos Santos nas redes sociais, onde aproveitou para acusar o atual Governo angolano de perseguir a sua família.

Beyond the desire to settle scores against my family, this case aims to mask the failure of a flawed economic policy initiated following the departure of President Dos Santos.



In two years, the current government policy has thrown thousands of middle class families into poverty