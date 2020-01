O exagero de álcool ingerido numa noite de copos pode trazer um terrível mau estar no dia seguinte. A ciência afirma que a melhor maneira para prevenir a ressaca é através da abstinência ou do consumo moderado.

Para quem gosta de cometer um excesso ou outro de vez em quando, não pode dar ouvidos a uma quantidade de mitos e teorias que existem acerca da ressaca e que em nada são verdade.

De acordo com a revista Prevention, estes são os maiores mitos em que as pessoas devem parar de acreditar.

Mitos

A melhor forma de curar uma ressaca é voltar a beber álcool no dia seguinte. Não, ingerir de novo bebidas álcoolicas só vai fazer com que a ressaca retarde as consequências associadas ao consumo excessivo de álcool na noite anterior.

Tomar analgésicos antes de ir dormir faz com que não se acorde com ressaca. O álcool em excesso inflama o fígado e o cérebro que não há medicamento algum que atue ao ponto de fazer com que a pessoas não tenha ressaca.

Dormir muitas horas seguidas ajuda a curar a ressaca. Bem pelo contrário! Se há coisa que não se deve fazer quando se está de ressaca é ficar na cama durante horas, o corpo precisa de se mover e o sangue tem de fluir corretamente para expulsar o álcool a mais.

Não há melhor coisa para a ressaca que um bom almoço cheio de gorduras e calorias. O consumo de fast-food após uma noite de grandes excessos apenas vai fazer com que o estômago fique mais sensível e prolongar a sensação de se estar de ressaca.

Tomar um café é remédio santo. Mentira! Assim como acontece com os alimentos gordurosos e calóricos, o café vai fazer exatamente o mesmo efeito, sensibilizar ainda mais o estômago.

Comer pão antes de beber álcool ajuda à sua absorção. É evidente que ter comida no estômago antes de ingerir bebidas ajuda, mas o pão não tem a função de uma esponja, portanto, não irá fazer com que não fique alcoolizado.