Incógnitas

Nada é mais incerto do que o futuro porque não está nas mãos de nenhum humano. Cumpra-se, porém, o ritual das previsões previsíveis

1) 2020 será como sempre um ano cheio de acontecimentos, uns esperados e outros surpreendentes, indo do drama à alegria. É uma recorrente verdade de La Palisse. Temos vastas incógnitas pela frente que vão marcar o ano, numa época em que tudo mexe, começando pelo próprio planeta que se agita e sufoca pela ação humana. Perspetivar um ano é exercício impossível, quanto mais uma década. Mas olhe-se para algumas coisas agendadas.

Em Portugal, terá de se ver qual a capacidade de sobrevivência do segundo governo Costa, nos muitos momentos complexos e tensos que o esperam, desde logo na discussão e aprovação ou não do Orçamento do Estado (OE).

Mais ou menos na mesma altura em que se discutir o OE, o PSD, partido fundador e fundamental da democracia, decidirá em eleições diretas o nome do líder para dois anos. Estão na corrida Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, cada um com pontos de vista, propósitos e estratégias diferentes.

A disputa da liderança vai também ocorrer em janeiro no CDS. O partido fundado por Freitas do Amaral e Amaro da Costa terá novamente de decidir se quer ser mais CDS ou mais PP. Isto enquanto o Chega e o Iniciativa Liberal lhe comem eleitorado.

Para todos os partidos, 2020 tem a particularidade suplementar de ser o da preparação das autárquicas. Agora com a novidade de se somarem às tradicionais querelas concelhias e distritais a existência de novos agrupamentos de esquerda e de direita que lhes podem causar danos, nem que seja pelo aliciamento de dissidentes.

O grande momento político do ano (salvo a tal implosão ou queda do governo) será, porém, o anúncio da recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à presidência da república. Poucos duvidam de uma decisão de disputar novo mandato. Desde logo porque o papel do presidente é hoje mais importante dada a fragilidade política de Costa que já só conta com uma geringonça informal. É verdade que Marcelo é sempre capaz de surpreender. Mas é de apostar singelo contra dobrado na recandidatura. Haverá certamente também muitos interessados em lhe disputar a corrida para Belém, seja para ganhar peso político ou simplesmente ter projeção mediática. Nada de inédito, portanto. Há sempre Tinos e desatinos!

No plano mundial há dois momentos políticos planetários. Obviamentel a eleição do homem mais poderoso do mundo: o presidente dos Estados Unidos. Detestado no mundo em geral, Trump é idolatrado por muitos americanos. Há que reconhecer que não apareceu uma criatura que lhe possa fazer frente. Claro que na américa tudo é possível. Até sucedeu passar-se de Obama para Trump. Estranho povo! E estranho método político em que regularmente não ganha quem tem mais votos conquista!

No que diz respeito à Europa, o grande momento internacional deverá ser esperado brexit, a 31 de janeiro. A progressiva separação terá consequências negativas num primeiro tempo. O problema é que ninguém sabe quais e como ultrapassá-las. É certo que o Reino Unido não esteve nunca totalmente na União. Manteve-se fora da moeda única, do acordo de Schengen e não abdicou muitas especificidades. Mesmo assim há preocupações que decorrem da saída dada a interligação económica, financeira e sobretudo das comunidades da União Europeia (UE)que vivem no Reino Unido ou dos britânicos que residem no continente. Acresce a isso os problemas que surgirão, se a Irlanda do Norte e a Escócia optarem pela tentativa de independência, seguida de integração na UE, desfazendo o Reino Unido.

O desporto, a atividade que mais humanos aproxima, tem dois momentos altos. Primeiro o Europeu de Futebol masculino, a disputar em várias cidades. A Portugal tocou a fava. Caiu no grupo da Alemanha e da França. Pior era impossível. Se passarmos, dificilmente alguém nos agarra. Deixar franceses e alemães pelo caminho era lindo!

Nos Jogos Olímpicos é o regresso ao Japão depois de 1964. Na altura foram os primeiros jogos a usar tecnologia avançada. Portugal tem esperanças. Tem bons atletas em muitas modalidades, mas convém não antecipar nada para evitar dissabores.

No mundo de hoje, o que é inesperado sobrepõe-se largamente ao agendado. Por isso não se estranhe que os acontecimentos escolhidos em termos de previsão, sejam totalmente ultrapassados por outros supervenientes, estejam ou não planeados. Como cantam os Xutos “o passado foi lá trás”. Quanto ao que está para vir a sabedoria explica que “o futuro não admite previsões”

2) Nuno Artur Silva transporta problemas, independentemente dos cargos que exerça. Em tempos recentes, foi forçado a sair da administração da RTP por se manter dono do Canal Q e das Produções Fictícias, que estavam falidas e onde foi recrutar uns quantos para a televisão pública. Agora é Secretário de Estado para os Média. Para poder ser nomeado anunciou ter vendido as empresas como a lei exige. Sabe-se agora que não é verdade. Até ontem, mantinha apenas a piedosa intenção de alienação. O facto ainda se poderia aceitar se fosse dono de uma empresa sem ligação ao setor que tutela. Mas assim não pode ser!