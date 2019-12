Paragens amigas das abelhas

Em Utrecht, na Holanda, há mais de 300 paragens de autocarros que foram transformadas em autênticos santuários para abelhas, com flores no seu topo, por forma a encorajar a polinização. Uma ideia original que pode ajudar a desenvolver e salvar uma espécie essencial para a vida humana. A iniciativa que deverá ganhar asas nesta próxima década e voar para outras paragens.

Menos dias de trabalho, mais produtividade

A medida tem vindo a ser implementada nos últimos tempos em algumas empresas, mas há quem acredite que na próxima década se vai espalhar. Estamos a falar da aposta num modelo de quatro dias de trabalho e três de descanso. Especialistas dizem que ajuda a aumentar a produtividade, traz menores custos de mão de obra e até faz bem à saúde dos trabalhadores.

A era do podcast veio para ficar

No início do século os blogs mudaram a forma como as pessoas se expressavam e fortaleceu a comunicação de um para muitos. Agora, os podcasts ganham cada vez mais força e podem tornar-se fundamentais na próxima década. São a segunda vida da rádio e permitem entretenimento a quem ouve, sem que seja preciso parar o que está a fazer. Uma moda que já não é só uma moda.

Reconhecimento facial, uma evolução?

Num mundo cada vez mais tecnológico, são cada vez mais as inovações que surgem no nosso quotidiano. Hoje, existem já várias empresas, como a Google, que apostam no reconhecimento facial para dar autorizações ou desbloquear aparelhos o mais depressa possível. A tecnologia que parece ter vindo para ficar coloca várias questões quanto à privacidade.

Apps contra o desperdício alimentar

Anualmente mais de um milhão de toneladas de alimentos é desperdiçada em Portugal e se tivermos em conta o que se passa no mundo, este número cresce exponencialmente. No entanto, vários projetos têm surgido para combater esse desperdício, como é o caso de aplicações onde se pode combinar para ir buscar comida a restaurantes a preços de saldo. Uma boa aposta.

Congelar um corpo para o salvar

A Universidade de Maryland está a desenvolver uma técnica chamada “preservação e ressuscitação de emergência” (EPR), que é aplicada em pessoas com traumas agudos e que tenham tido uma paragem cardíaca. Consiste em “congelar” a pessoa ao substituir o seu sangue com uma solução salina gelada, o que permite aos médicos ter duas horas para operar e salvar o doente.

Finalmente os carros voadores

Há 40 anos era visto como algo obrigatório no futuro e agora pode mesmo tornar-se realidade. A Uber está a desenvolver um projeto de táxis voadores e pretende lançá-lo já em 2020. Cidades como Los Angeles, Dalas e o Dubai já aderiram ao projeto e há já um acordo para controlo de tráfego aéreo. Os céus estão prestes a ficar mais congestionados.

Colónias humanas em Marte

Depois de os humanos terem levado o planeta Terra ao limite, há já quem procure uma alternativa. A SpaceX, uma empresa fundada por Elon Musk, que também criou a Tesla, está a preparar-se para viajar até Marte para estudar as condições. A empresa de Musk pretende que os humanos possam um dia habitar lá.

Mutações contra a Sida

Cientistas chineses desenvolveram uma técnica que permite editar o ADN, com o objetivo de o tornar imune a doenças como a SIDA. No entanto, o projeto pode ter falhado e criado mutações nas crianças que não eram intencionais. O primeiro ensaio pode até ter corrido mal, mas na próxima década poderá mesmo surgir uma forma de acabar com a epidemia deste vírus.

Lixo por bilhetes de metro

Combater a produção de lixo enquanto se poupa dinheiro parece um cenário bom para todos e em Roma, Itália, há já um método para isso. No metro da capital italiana basta colecionar algumas garrafas de plástico e poderá trocá-las por um bilhete. A lógica é “quanto mais recicla, mais viaja”. Uma iniciativa que se espera que chegue rápido a outras cidades. E porque não às portuguesas?

Medicamento para o Alzheimer?

Uma farmacêutica norte-americana está a desenvolver aquele que considera ser o primeiro medicamento capaz de abrandar os efeitos do Alzheimer. Segundo a mesma, o medicamento está agora pronto a entrar no mercado, apenas à espera de aprovação regulamentar para poder ser comercializado. E... os processos de aprovação demoram um par de anos.

Realidade virtual é a nova realidade

Uma das suas utilizações mais conhecidas é nos jogos e empresas como a Sony têm vindo a apostar forte na realidade virtual e na realidade aumentada, mas estes mercados irão continuar a crescer nos próximos anos. A criação de uma experiência mais imersiva para o utilizador está ainda a ser aperfeiçoada, mas será cada vez mais uma realidade e pode até ser utilizada nas... escolas.

Energias renováveis: uma certeza

Com a grave crise climática que o planeta Terra atravessa, é necessário mudar hábitos e um dos mais prejudiciais é, como se sabe, a utilização de combustíveis fósseis. Portugal está bem lançado: depois de em 2018 mais de 55% da sua eletricidade produzida ser renovável, o país é dado com um dos cinco estados mais ambiciosos dentro da União Europeia. É um bom sinal para a década que agora começa!

Novas formas de distribuição de água

Outra das grandes crises que a humanidade enfrentará nos próximos anos tem origem na forma como se consome e distribui a água potável (a que se somam as alterações climáticas). Empresas como a Cambrian Innovation estão já a preparar projetos para combater o desperdício deste recurso e para que seja possível ter uma economia sustentável no que se refere aos recursos hídricos.

Impressão 3D de tecidos de órgãos

Tecnologia e saúde estão cada vez mais a caminhar de mãos dadas e na próxima década poderemos ver mais um grande avanço nesta relação. A precisão de impressoras 3D usada para imprimir tecidos de órgãos, por exemplo, poderá ser muito útil à medicina e aos doentes. E há potencial para que um dia se consiga fazer o mesmo com os órgãos.

5G: Um mundo tecnológico mais rápido

O mundo está cada vez mais tecnológico e mais rápido, mas nem assim o Homem baixa os braços. Em 2019 o 5G chegou a vários países – Portugal já vai chegar com atraso – e a previsão é que se espalhe por todo o mundo desenvolvido nos próximos tempos. Por cá espera-se ainda a atribuição por parte da Anacom das licenças para o 5G.

Desporto e o ‘Load Management’

Hoje em dia tudo no desporto é uma marca, desde o clube até aos jogadores e por forma a aguentarem-se no topo o máximo de tempo possível os atletas têm vindo a dar uso ao chamado load management. Este consiste em que os atletas façam uma gestão do esforço e apenas joguem certos jogos para aguentarem mais tempo. Será que assim veremos Messi e Ronaldo a jogar até aos 40 anos?

Esperança na luta contra o cancro

Anualmente morrem cerca de nove milhões de pessoas no mundo com cancro e diariamente são milhares os cientistas que tentam encontrar novas curas. Um dos novos métodos é a terapia com células T, um tratamento experimental que já teve sucesso no Brasil e consiste num sistema de identificação mais eficaz das células malignas, podendo atacá-las mais eficazmente.

Comida ecológica e sustentável

Inicialmente era vista como uma moda que dificilmente duraria, mas hoje é quase um imperativo. O crescimento da população mundial e a poluição causada pela produção industrial de carne fazem com que o surgimento de produtos biológicos e sustentáveis seja cada vez mais transversal. Estão em qualquer supermercado. E a entrega de produtos hortícolas em casa pode ainda crescer.

Condução autónoma nas estradas

O futuro da condução deverá ser cada vez mais autónomo e são várias (se não todas) as empresas a apostar nesta nova realidade. Na próxima década poderá começar a habituar-se a simplesmente entrar no seu veículo e desfrutar da viagem. Marcas como a Mercedes já introduziram este tema há alguns anos, mas agora os carros que se conduzem sozinhos chegaram para ficar.