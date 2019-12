O Benfica anunciou, esta terça-feira, que chegou a acordo com o Borussia Dortmund para a contratação de Julian Weigl. A transferência vao custar à equipa de Bruno Lage 20 milhões de euros.

Em comunicado à CMVM, a equipa anuncia a contratação, garantindo que "o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador e da realização de exames médicos".

"O internacional alemão, de 24 anos, é aguardado em Lisboa nos primeiros dias do novo ano para dar cumprimento às formalidades normais antes de se proceder à assinatura do contrato e respetiva oficialização do negócio", comunica o SLB.