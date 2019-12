O Presidente dos Estados Unidos utilizou as redes sociais para comentar o ataque desta manhã de terça-feira à embaixada norte-americana em Bagdad. Donald Trump escreveu que o Irão vai ser responsabilizado pelo ataque ao complexo, de onde o embaixador e os restantes trabalhadores foram retirados em segurança, segundo a agência Reuters.

Garantido que os Estados Unidos “sempre vão responder” a ataques, Trump acrescenta que espera que o “Iraque use as suas forças para proteger a embaixada” norte-americana.

Recorde-se que, no domingo, o Pentágono confirmou ataques norte-americanos na Síria e no Iraque. O porta-voz Jonathan Hoffman explicou tratar-se de um ataque defensivo. Pelo menos 25 pessoas morreram e 51 ficaram feridas.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!