Um jovem foi esfaqueado mortalmente no sábado à noite junto à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa por um grupo de assaltantes. Agora, a Polícia Judiciária suspeita que existam ligações entre os três assaltantes que terão cometido o homicídio e a série de assaltos ocorridos na zona do Campo da Grande e da Quinta das Conchas nos últimos tempos. Isto, porque foi reforçada a segurança no parque da Quinta das Conchas e suspeita-se que os assaltantes tenham escolhido outros locais.

Tal como o i revelou no início do mês, o parque da Quinta das Conchas tem sido palco de vários assaltos. Os grupos atuam ao anoitecer e usam facas e navalhas para ameaçar e assaltar as pessoas que passam.

Pedro Delgado Alves, presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, garantiu esta segunda-feira ao i que se verificou “um grau de intensidade menor nas últimas semanas”. Isto, porque foram fechados alguns dos dez portões que dão acesso ao parque da Quinta das Conchas e foi reforçada a segurança na zona. “Havendo menos entradas abertas, também aumenta a capacidade de manter a fiscalização nestes períodos mais problemáticos”, explicou o presidente da Junta de Freguesia do Lumiar.

“Normalmente, eles [portões] estavam todos abertos no mesmo horário de abertura e fecho. O que se fez agora foi, a partir de certa hora, que correspondia ao horário em que as ocorrências se registavam, – essencialmente ao final da tarde – abrir apenas as entradas que permitem o acesso aos transportes”, acrescentou Pedro Delgado Alves.

Ainda segundo o autarca do Lumiar, as autoridades têm feito um acompanhamento e estão a investigar os casos que agora se cruzam com a morte do jovem de 24 anos. Pedro Fonseca, recém-licenciado em Engenharia Informática, era filho de um antigo inspetor da Polícia Judiciária de Aveiro. No sábado à noite, depois de jantar num restaurante no Campo Grande, o jovem dirigia-se para o carro quando terá sido abordado por três assaltantes. Suspeita-se que terá resistido ao assalto. Acabou por ser golpeado com uma arma branca.