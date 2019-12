Várias vezes, em dias de festa, acontece acabarmos com a casa cheia, a sentirmo-nos assoberbados – e ao invés de nos divertirmos estamos a pensar nas pessoas todas a quem temos de dar de comer...

Isso não é de todo como deveríamos passar as últimas horas desta década.

Por isso, aqui vai uma receita simples, prática – como gostamos –, para partilhar e com um toque fresco, colorido e saudável. Este queijo de cabra batido é um aperitivo fácil e que pode preparar em menos de 5 minutos. Fica absolutamente delicioso e vai impressionar os seus convidados. Mas o melhor é que vai permitir-lhe ficar menos tempo na cozinha e gozar mais a festa!

WHIPPED DE QUEIJO DE CABRA COM MEL & MEDLEY DE TOMATE CEREJA

Ingredientes

- 1 queijo de cabra fresco

- Pitada de sal rosa

- Fio de azeite de oliveira novo

- Pimenta preta de moinho

- Orégãos secos

- Mel multifloral

- Algumas gotas de limão

- Mix de tomate Cereja

- Vinagre balsâmico de Modena

Método

Coloque o queijo numa vasilha, tempere com azeite, limão, sal e pimenta até atingir uma consistência cremosa. Ajuste os temperos. Sirva numa malga e reserve no frio até à hora de servir. Sirva generosamente regado de mel e polvilhado com orégãos. Acompanhe com medley de tomate temperado com azeite e vinagre balsâmico.

Este whipped sabe bem com doces ou salgados, por isso sirva com o que lhe der na real gana.

Lembre-se de escolher sempre ingredientes de qualidade.