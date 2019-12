O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol despenalizou, esta segunda-feira, Bolasie da suspensão aplicada depois da expulsão no encontro da Taça da Liga diante do Portimonense, por uma alegada falta sob Wyllian, ainda na primeira parte.

Em causa está o segundo amarelo que o jogador viu naquela partida, ficando assim impedido de defrontar o FC Porto na 15.ª jornada (domingo, às 17.30 horas).

O emblema leonino recorreu deste castigo e o CD deu-lhe razão, tendo revogado a implicação disciplinar do segundo amarelo mostrado ao jogador.

Como tal, o avançado congolês entra no lote de jogadores disponíveis para o treinador Silas para o clássico de dia 5 de janeiro, no Estádio de Alvalade, referente à jornada 15 da Liga portuguesa.

Os leões são atuais terceiros classificados, com 26 pontos, a nove do FC Porto, 2.º (35).O Benfica segue líder com 39 pontos.