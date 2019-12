A Remax deu início ao seu período de saldos 2019/2020, prometendo mais de 2000 imóveis com descontos que podem chegar até aos 46,2%. A campanha prolonga-se até 28 de fevereiro e estende-se a todo o território nacional, com Albufeira, Viseu e Setúbal a somarem a maior parte dos imóveis abrangidos.

Os interessados vão poder adquirir imóveis a um preço mais competitivo, num total de 263 T2 (114 são apartamentos e 149 moradias), 386 T3 (113 apartamentos e 273 moradias) e 167 moradias T4. A campanha inclui ainda um conjunto de 690 terrenos, três garagens, 37 armazéns, 150 lojas e oito escritórios.

Com 77 imóveis em saldos, Albufeira é a região do país com maior número de propriedades abrangidas pela campanha, seguindo-se Viseu com 57 e Setúbal com 50.

Beatriz Rubio, CEO da Remax, recorda que as campanhas de saldos têm vindo a proporcionar uma boa oportunidade de negócio para investidores, mas sobretudo para quem procura a sua casa de sonho. Além disso, é algo que já faz parte do ADN da rede imobiliária em Portugal: “A inovação e a renovação da oferta são determinantes para que possamos ajudar os nossos clientes, vendedores e compradores, a encontrar o melhor negócio para ambas as partes”.

Esta é a 14ª edição de uma iniciativa que tem ajudado a mediadora a escoar rapidamente alguns dos imóveis em carteira e também a aumentar o seu volume de negócios. De acordo com os dados mais recentes disponíveis, na campanha 2018-2019, a Remax concretizou mais 7% de transações que no ano anterior, sendo que, só nesse período, negociou um volume de preços na ordem dos 543 milhões de euros.