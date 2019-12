No último ano, nasceram em Portugal 49 395 empresas, segundo o barómetro da Informa D&B. Estes números indicam que, entre 30 de novembro de 2018 e 30 de novembro de 2019, foram criadas em território nacional quase 200 empresas por cada dia útil, o que representa um aumento de 9,6% face aos 12 meses anteriores.

O setor de serviços empresariais foi o que registou um maior número de constituição de novas empresas: 7710 novas entidades, o que significa um crescimento de 6,2% face ao período homólogo.

O setor dos transportes foi o que mais cresceu em termos percentuais. Neste período, o setor registou 4257 novas entidades, que correspondem a um crescimento de 109,7%. O grande responsável por este crescimento é o subsetor do “transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros”.

Em contraponto, o setor das atividades imobiliárias foi o que verificou uma maior queda em novas empresas durante este período, passando das 5354 para 5029 novas empresas, uma queda homóloga de 6,1%.

Lisboa, com 16 710, e Porto, com 9018, são os distritos onde foram constituídas mais empresas nos últimos 12 meses. Entre os distritos mais representativos em número de empresas, Braga, Aveiro e Setúbal cresceram acima da média, reunindo no seu conjunto quase 10 mil novas empresas.

Neste período, encerraram 16 792 empresas, o que representa uma descida de 10,7% face ao período anterior, altura em que encerraram 18 804 empresas. O setor do retalho, um dos setores com maior número de empresas, foi o que registou maior número de empresas a encerrar, com 2 809 casos. Ainda assim, este valor corresponde a uma diminuição de 10,8% nos encerramentos deste setor face aos 12 meses anteriores. As indústrias registaram o maior recuo nos encerramentos, passando de 1942 para 1492 casos nos últimos 12 meses.

Os novos processos de insolvência desceram 6,6% entre Novembro de 2018 e Novembro de 2019, abrandando a descida verificada nos anos anteriores. Este abrandamento da descida das novas insolvências deve-se ao setor das Indústrias, que registou mais 19,3% de novas insolvências face aos 12 meses anteriores, sobretudo nas empresas têxteis e metalúrgicas.

Observando os valores totais, nos últimos 12 meses nasceram 2,9 novas empresas por cada uma que encerrou. Transportes, e atividades imobiliárias são os setores com um rácio entre nascimentos e encerramentos mais elevado. Entre os principais distritos em número de empresas, Lisboa, Porto e Setúbal registam um rácio acima da média.