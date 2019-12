Durante o mês de novembro, mais de 260 mil estrangeiros manifestaram interesse em adquirir casa em Portugal, o que significa um aumento de 26% face ao mesmo mês do ano anterior. As conclusões surgem no estudo divulgado pelo Imovirtual, com base em informação disponível na plataforma e cruzada com as conclusões divulgadas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no seu Relatórios de Imigração Fronteiras e Asilo, referente a 2018.

De acordo com as conclusões deste estudo, a maioria das visitas são provenientes do Brasil: 59 686 visitantes, que representam 23% do total de estrangeiros interessados em pesquisar e comprar habitação em território nacional. A maior fatia dos utilizadores (29%) tem entre os 25 e os 34 anos, confirmando, desta forma, o perfil dos jovens brasileiros que têm emigrado para Portugal em busca de maior segurança e qualidade de vida.

A França (com 14% das visitas) e a Suíça (com 10%) são os outros países com mais interessados em habitação em Portugal, confirmando outra das conclusões do relatório do SEF, que indica a segurança e as vantagens fiscais decorrentes do regime para o residente não habitual como principais fatores de atratividade para cidadãos europeus. Consequentemente, as cidades de onde provém a maioria do tráfego são São Paulo, Rio de Janeiro, Paris e Zurique.

Os apartamentos e moradias para compra dominam as pesquisas destes visitantes, no entanto, apesar de serem as mais consultadas em novembro, em termos de variação homóloga as páginas de apartamentos para comprar tiveram uma quebra de 13%. Por outro lado, a procura por moradias para comprar subiu 28%, em termos comparativos, tal como a de apartamentos para arrendar (+22%).

As localizações mais pesquisadas por visitantes estrangeiros que pretendem comprar apartamento são Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia. No que toca à procura de moradia para comprar, Braga segue destacada em relação a Lisboa e Porto. No global, as localizações mais pesquisadas são Lisboa, Porto e Braga.