O BCP anunciou que foi realizada a escritura de fusão do Banco de Investimento Imobiliário, uma subsidiária detida a 100% pelo BCP e que passou a estar incorporado neste último. A informação foi avançada em comunicado à CMVM.

A instituição financeira liderada por Miguel Maya tinha anunciado, em junho último, que estava a estudar a fusão do Banco de Investimento Imobiliário, por incorporação, a realizar até ao final do ano.



O objetivo desta operação é simplificar a estrutura do banco, já que o Banco de Investimento Imobiliário não tem atividade há vários anos.