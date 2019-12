O rapper Allen Halloween, nome artístico de Allen Pires Sanhá, anunciou inesperadamente, esta sexta-feira, dia 27, que iria colocar um ponto final na sua carreira.

Num post de facebook explica que a razão para esta decisão está ligada à religião e a dificuldade em "fazer música e servir a Jeová ao mesmo tempo".

"Não consigo fazer nada por metade. Não consigo estar envolvido em nada que não seja a 100%. Então entendi que nenhum escravo pode servir a dois senhores ao mesmo tempo; ele acabará sempre por apegar-se mais a um e desprezar o outro. Eu tenho vindo a desprezar o meu Pai a muito tempo e não o farei mais. Anuncio aqui, o fim da carreira de Allen Halloween."

A sua discografia conta com três álbuns de originais, Projecto Mary Witch (2006), A Árvore Kriminal (2011) e Híbrido (2015), e este ano lançou Unplugueto, álbum semi-acústico onde inclui uma versão da música O Primeiro Dia de Sérgio Godinho e Livre Arbítrio, livro com letras-poemas da sua autoria.

As músicas de Halloween pretendiam servir como um reflexo daquilo que viveu nos bairros de Lisboa, contando num relato em primeira pessoa as dificuldades que passou e as crueldades que assistiu.