Crsitano Ronaldo conquistou o prémio de Jogador do Ano nos Globe Soccer Awards2019.

É a sexta vez que o internacional português recebe o troféu - a quarta consecutiva.

"Tenho de agradecer à minha família, à minha namorada, ao Cristianinho, aos meus outros três filhos que estão no hotel, à família e amigos que nos vêem em Portugal, aos meus colegas de equipa da Juventus e da Seleção, ao meu empresário. Tenho de agradecer à comunidade árabe que sempre me recebeu muito bem. Agradeço também a quem votou, é uma grande honra estar receber este prémio e espero no próximo ano voltar", disse CR7. E continuou: "É difícil escolher o melhor golo, mas o golo à Sampdoria é o melhor da minha carreira de cabeça, dizem que saltei 2,65 metros, mas acho que foi mais", acrescentou o avançado da Juventus.

O avançado de 34 anos marcou 28 golos na época de estreia no campeonato italiano e ajudou a Juventus a conquistar a Serie A. Foi ainda um dos protagonistas na vitória de Portugal na Liga das Nações e conduziu a seleção portuguesa a um lugar no próximo Campeonato da Europa.