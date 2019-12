Confirmou-se o cenário mais esperado: João Félix recebeu, na tarde deste domingo, o prémio revelação nos Globe Soccer Awards2019, a Gala Internacional do Futebol, que tem lugar no Dubai.

O jovem jogador recebeu a distinção depois de uma época em que protagonizou a maior transferência do mercado, com o Atlético de Madrid a pagar 126 milhões de euros ao Benfica pelo passe do avançado de 19 anos.

Na hora de agradecer, o internacional português não esqueceu o clube da Luz, a sua atual equipa e a família. "Obrigado ao Benfica, ao Atlético Madrid e à minha família, que me apoiou sempre desde o início", disse o jovem dos colchoneros.