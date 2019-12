O Benfica venceu, a par dos holandeses do Ajax, o prémio de Melhor Academia nos Globe Soccer Awards.

É a segunda vez que o clube da Luz recebe a distinção depois da vitória em 2015.

"Muito obrigado ao juri e a todas as pessoas que trabalham na nossa academia. O clube está muito orgulhoso deste prémio", disse Rui Costa, que esteve a representar os encarnados na cerimónia que decorre no Dubai.

🏆🇳🇱 AFC AJAX and 🏆🇵🇹 SL BENFICA presented with BEST ACADEMY OF THE YEAR Award by Riccardo Codognola from Lavazza@SLBenfica @AFCAjax @Lavazza #slb #benfica #ajax #globesoccer #LavazzaME pic.twitter.com/stzSr15MiM