Jorge Mendes foi esta tarde eleito o Empresário do Ano na Gala Internacional do Futebol, que está a decorrer no Dubai.

"Quero agradecer às pessoas da Gestifute, à minha família, à minha mulher, a João Félix - o melhor jovem jogador do ano - e a Cristiano Ronaldo, o melhor de sempre", disse o agente, de 53 anos.

Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor do prémio de melhor futebolista, João Félix, eleito o 'Golden Boy' pelo Tuttosport e Fernando Santos são também candidatos aos Globe Soccer Awards de 2019.