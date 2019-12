A greve nos transportes ferroviários franceses e no metropolitano de Paris contra a reforma das pensões, iniciada a 5 de dezembro, há 26 dias, ameaça bater recordes históricos.

As mais longas greves deste país aconteceram entre dezembro de 1986 e janeiro de 1987, altura em que os trabalhadores exigiram durante 29 dias aumentos salariais. Em 2018, os trabalhadores pediram uma alteração à contratação coletiva na empresa, numa greve que durou, de forma não consecutiva, 36 dias.

O executivo do Presidente Emmanuel Macron tem pressionado, sem sucesso, os grevistas a suspenderem as greves durante as férias de Natal com o argumento de dar uma trégua aos franceses que viajam nesta altura para se reunirem com as suas famílias. No entanto, Macron não manifestou pressa em iniciar uma nova ronda negocial