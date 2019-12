O tufão Phanfone, que passou no centro das Filipinas no dia de Natal, deixou um total de 41 mortos, afirmaram ontem as autoridades deste país.

A estas fatalidades somam-se ainda 28 feridos, 12 desaparecidos e a destruição de infraestruturas, nomeadamente barcos e casas, que obrigaram cerca de 39 mil pessoas a deslocarem-se para abrigos temporários.

As Filipinas são atingidas por dezenas de tufões todos os anos durante a estação chuvosa, que começa por volta dos meses de maio e junho e geralmente termina entre novembro e dezembro. Em novembro de 2013, o tufão Haiyan causou mais de 6.300 mortes e mil desaparecidos.