Para os amantes de rock

Terreiro do Paço, Lisboa

Entrada livre

Os amantes de rock não vão querer perder a entrada em 2020 no Terreiro do Paço. Até porque o programa é de luxo: os Xutos & Pontapés têm o concerto marcado para as 22h00. Duas horas depois, quem estiver no Terreiro do Paço será presenteado com fogo de artifício para a entrada no novo ano. Depois da meia-noite os Ornatos Violeta sobem ao palco e prometem um concerto imperdível.

Ao som dos anos 90

Coliseu dos Recreios, Lisboa

A partir de 50€

Ao longo do ano, as festas Revenge of 90’s decorrem um pouco por todo o país mas a da passagem de ano é especial e promete ser de arromba. D’Arrasar, A viagem com André Henriques e Paulo Silver, Galão, Santa Manel, Van Brallen e Vj Sync vão animar a noite que tem início às 22h00 e só termina de madrugada.

Com vista privilegiada

Pavilhão Carlos Lopes, Lisboa

A partir de 40€

É considerada uma das passagens de ano mais animadas de Lisboa e promete não desiludir. O Royal Palace organiza a sua festa de ano novo no Pavilhão Carlos Lopes e o dress code é de gala. A organização garante um cartaz de qualidade, boa música e muita animação. Só motivos para receber 2020 em grande festa.

Novos loucos anos 20

Fábrica do Braço de Prata

A partir de 20€

A entrada na nova década na Fábrica do Braço de Prata faz-se com uma festa dos anos 20. A organização convida os presentes a esquecer os problemas atuais, as dívidas soberanas e os prazos de penhoras sobre nações inteiras. O cartaz está repleto de concertos e o objetivo é apenas um: entrar em 2020 com muita animação.

Fim de ano azul

Setúbal

Entrada livre

A passagem de ano em Setúbal tem o Sado e a Serra da Arrábida como pano de fundo. Dany Silva faz a despedida do ano com um concerto antes da meia noite, altura em que o fogo de artifício vai encher de luz e cor o rio Sado. Durante a noite a animação musical ao ar livre é garantida mas os bares locais também estarão abertos até mais tarde.

Vista para o Mondego

Baixa, Coimbra

Entrada livre

Coimbra diz adeus a 2019 ao som d’Os Azeitonas e entra em 2020 com Pedro Abrunhosa & Comité Caviar. São quatro palcos, com animação musical para todos os gostos e a promessa de um espetáculo inesquecível, de 12 minutos, de fogo-de-artifício sobre o Rio Mondego. Só bons motivos para marcar presença.

Em terras de Viriato

Campo de Viriato, Viseu

Entrada livre

Com propostas para toda a família, Viseu recebe o novo ano com concertos de HMB e Plutonio e o tradicional fogo de artifício. A organização explica que o Campo de Viriato abre às 20h como sala de jantar, a partir das 22h30 será uma praça de concertos e a partir da meia noite, um salão de festas. Tudo o que precisa para o ano novo.

Ao ar livre

Avenida dos Aliados, Porto

Entrada livre

Esta passagem de ano é tradicional e preparada cautelosamente todos os anos pela Câmara Municipal do Porto. Este ano não é exceção: a festa começa às 22h30 com um concerto de Tiago Nacarato, segue-se o espetáculo de fogo de artifício e logo depois, Miguel Araújo e Radiola animam a noite que promete não desiludir.

Rio Douro como fundo

Alfândega do Porto

A partir de 35€

A Gabba organiza pelo oitavo ano consecutivo, na Alfândega do Porto, o Porto Réveillon, em pleno centro histórico e tendo o Rio Douro como cenário. Um local emblemático, cheio de história, requinte e cultura. Existem vários tipos de bilhetes com várias opções, pelo que os preços são bastante variados.

Espetáculo inovador

Praia dos Pescadores, Albufeira

Entrada livre

Albufeira Carpe Nox: um espetáculo multissensorial com concertos à beira-mar, elementos de pirotecnia, aerobática sincronizada e iluminação no mar. Concertos de Amor Electro e Black Mamba e ainda fogo de artifício sobre o mar. Convencido? Vai acontecer na Praia dos Pescadores em Albufeira e promete ser imperdível.

Ao som de José Cid

Centro de Congressos do Algarve

A partir de 195€

O Tivoli Marina Vilamoura preparou uma entrada em 2020 memorável que vai contar com jantar de gala, concerto de José Cid, fogo de artifício e ainda uma after party com DJ. Mas para quem preferir um ambiente de praia, Vilamoura tem outra sugestão: o Purobeach Vilamoura, que apresenta também um programa sofisticado.

Fogo de artifício de luxo

Madeira

Quarto a partir de 270€

O fogo de artifício na Madeira é conhecido por ser um dos mais bonitos. Todos os anos, a aposta na passagem de ano é grande e vale sempre a pena escolher este destino. Este ano, pode pensar em ir até ao Funchal por duas ou três noites: com voos e jantar de fim de ano incluídos, os preços podem ir dos 300 aos quase 1200 euros.

Amor a cada vista

Copacabana, Rio de Janeiro

Voos a partir de 355€

São esperados 1,7 milhões de visitantes para uma das maiores festas de passagem de ano do Brasil que este ano tem o tema de “Amor a cada vista”. São quatro palcos que permitem melhor visibilidade e música para todos os gostos. Pode rumar ao Rio de Janeiro por valores entre os 355 euros e os 2451 euros, pela TAP.

Na Puerta del Sol

Madrid

Viagens a partir dos 121€

Quando falamos em passagem de ano em Madrid, é inevitável falar da Puerta del Sol, um dos pontos onde acontece uma das festas mais tradicionais e famosas de Espanha para celebrar o final de um ano e a chegada de outro. Para quem quer passar o ano fora de Portugal mas ficar por perto, este é o sítio ideal. Voos a partir dos 121 euros.