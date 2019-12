Em Portugal ou no estrangeiro? Esta é uma das perguntas que ainda se coloca aos portugueses, nesta altura do ano, para saber onde é que vão entrar o ano em 2020. Os destinos não variam muito de ano para ano e a escolha depende acima de tudo do orçamento de cada um.

Em Portugal a escolha recai na Madeira e no Algarve, mas nos últimos anos, o Douro também tem tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos. Há outros que vão começando a dar os primeiros passos, como é o caso dos Açores, garante ao i, uma das agências de viagens. Mas vamos a números. Para passar duas a três noites no Funchal – com voos incluídos e jantar de fim de ano – os preços podem ir dos 300 aos quase 1200 euros.

Para quem opte por ir para terras algarvias tem acesso a preços variados. Tudo depende do local e da festa que escolher. O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) aponta para taxas de ocupação na ordem dos 100%, mas ainda assim, Elidérico Viegas, acredita que as estadias este ano vão ser menores. A culpa é do calendário, por a data festiva coincidir com uma quarta-feira poderá travar as “pontes”.

Mas de uma forma geral a perspetiva dos hoteleiros para a noite de passagem de ano é animadora. A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) revela que a taxa de ocupação será igual à de 2018 e deverá situar-se entre os 70% e os 100%. Já o preço médio por quarto deverá rondar entre os 215 e os 230 euros. No entanto, há zonas em que os valores poderão ser superiores. É o caso da Madeira, cujo preço médio por quarto deverá fixar-se entre os 270 e os 290 euros – o destino foi eleito pelo site European Best Destinations como o melhor destino para se despedir deste ano.

O Porto surge, segundo o mesmo site, em sexto lugar, com destaque para a celebração na Avenida dos Aliados, com entretenimento musical e fogos-de-artifício. Já Lisboa surge em 12.º lugar, com o Terreiro do Paço a ser considerado um “gigantesco salão de festas para as comemorações do Ano Novo”.

Estrangeiro ganha terreno

Já para quem prefere o calor, o Brasil, Cabo Verde e Caraíbas continuam a liderar o ranking das preferências, de acordo com a mesma agência de viagens. Mas as escolhas não ficam por aqui. De acordo com um estudo da Jetcost há cada vez mais portugueses a escolherem a Europa para receber o ano de 2020. De acordo com o mesmo documento, 13 cidades europeias estão entre as 25 mais procuradas para comemorar essa data: Paris (3), Londres (4), Madrid (5), Barcelona (6), Amsterdão (8), Bruxelas (10), Luxemburgo (12), Genebra (14), Zurique (15), Roma (17), Dublin (18), Milão (19), Berlim (20) e Sevilha (24).

Em relação aos destinos de longa distância, os mais procurados são aqueles onde se fala português, como São-Paulo (13.ª), Cabo Verde (16.ª), Recife (22.ª), Fortaleza (23.ª) e Rio de Janeiro (25.ª). “Em 31 de dezembro, muitas pessoas querem celebrar a entrada do novo ano com um amigo ou parente que desejam visitar e escolhem para passar alguns dias, o que explica que muitos dos portugueses tenham escolhido cidades dentro do seu país, sem ter que fazer grandes deslocações. Porém, este ano, pela primeira vez em muito tempo, há mais portugueses que escolheram as grandes capitais e cidades europeias para passar essa data”, refere um porta-voz da Jetcost.

Arrendar casa Para quem queira fugir das confusões dos hotéis, arrendar uma casa pode ser uma solução. Ao mesmo tempo, permite, na maior parte dos casos, poupar um pouco mais. Nos sites como o airbnb é possível divulgar um apartamento ou quarto que esteja disponível para alugar, assim como procurar acomodação em qualquer parte do mundo. As diferenças em relação a um site de arrendamento normal é que este funciona como uma rede social e não existe intermediário.

E aqui a oferta é variada. Pode ter acesso a um apartamento em Varadero por 49 euros por noite ou em Niterói por 22 euros a noite. Para quem prefere ficar em território nacional tem acesso a ofertas que podem ir dos 42 euros por noite até mais de mil euros no Porto, apesar da plataforma considerar que o preço por noite na cidade nortenha ronda os 145 euros, de acordo com uma pesquisa feita pelo i.

Já se optar por Albufeira, o preço médio por noite ronda os 214 euros, sendo possível encontrar ofertas desde os 35 euros até aos 1126 euros por noite. Na capital, a média de preços ainda é mais baixa ao rondar os 140 euros. Também aqui tem acesso a valores que vão desde os 26 euros até aos 236 euros por noite.

Também no site OLX existe uma oferta alargada de casas disponíveis para a passagem de ano. Numa ronda feita pelo i é possível encontrar uma vivenda em Albufeira com capacidade para 18 pessoas por 500 euros a noite, mas terá de arrendar no mínimo por três noites. Mas se optar por uma versão luxuosa também em Albufeira terá de gastar 1750 euros por noite.

O mesmo cenário repete-se no site Imovirtual. Ao i, Sylvia Bozzo, brand manager da plataforma garante que tem atualmente 544 anúncios de apartamentos e 238 de moradias para esta época do ano. Cascais, Lisboa e Vila Real de Santo António lideram a tabela das zonas mais procuradas. Mas também Braga, Chaves e Loulé são outras localidades procuradas, entre outras. Em relação a preços, 21% das pesquisas procuram imóveis até 600 euros por semana, 16% das pesquisas até 500 euros por semana e 21% até 400 euros por semana.