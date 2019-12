Cristina Ferreira está de férias nas Maldivas e tem utilizado as redes sociais para partilhar várias imagens da viagem.

Este sábado a apresentadora partilhou várias fotografias que deixaram os fãs a ‘suspirar’ e a última, em biquíni, levou mesmo algumas caras conhecidas a comentar.

“Achei que esta foto ficava bem aqui no feed. É que não encontro um defeito”, escreveu a apresentadora na legenda da imagem partilhada no Instagram, onde surge em biquíni e a desfrutar do bom tempo.

Em apenas duas horas, a fotografia já tinha quase 38 mil ‘gostos’ e centenas de comentários.

“Olha, @dailycristina vou se calhar bloquear-te. Ok?”, brincou Cláudio Ramos.

“Isto tem um nome, Cristina: sacanagem”, escreveu Maria Botelho Moniz.