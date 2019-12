O mau tempo irá continuar longe até 2020. No entanto, embora os próximos dias sejam de sol, as temperaturas começam a descer já este domingo.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, não está prevista chuva até 2 de janeiro em todo o país, mas as temperaturas vão começar a descer, acentuando-se a descida na terça-feira, noite de passagem de ano.

"Não se prevê chuva até 2 de janeiro, e o céu vai estar pouco nublado ou limpo", disse a meteorologista do IPMA Madalena Rodrigues, em declarações ao Jornal de Notícias.

"A temperatura desce domingo, gradualmente, para valores próprios para esta época do ano", acrescentou.

O vento "vai estar fraco do quadrante leste, soprando com mais intensidade nas terras altas do Centro e Sul".

Este sábado, as temperaturas minimais vão variar entre os -2 graus em Bragança e os 12 graus, em Portalegre. As máximas vão oscilar entre os 20 graus, em Bragança, e os 20 graus, em Braga e Leiria.

No domingo, segundo o IPMA, as temperaturas minimais não vão ultrapassar os 11 graus, em Portalegre. Bragança será o distrito mais frio, com zero graus, mas em vários distritos as temperaturas mínimas vão variar entre os 3 e os 7 graus. Já as máximas vão atingir os 20 graus, em Leiria, e os 12 graus, em Bragança.