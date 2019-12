Morreu na noite de quinta-feira Art Sullivan, cantor belga. Autor de êxitos como Petite Fille aux Yeux Bleus, e Adieu Sois Heureuse dominou as tabelas de vendas em Portugal e a emissões de rádio.

Esta forte ligação a Portugal era partilhada pelo músico que na sua biografia disse que «quando morrer, quero que as minhas cinzas sejam deitadas ao mar, em Cascais. Adoro Portugal», que esteve presente no Programa da Fátima a cantar com Ágata.

O músico tinha 69 anos e morreu vítima de cancro no pâncreas.