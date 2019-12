A Polícia Marítima resgatou, esta sexta-feira, uma cria de foca, a norte da praia da Légua, em Alcobaça. O alerta foi dado pelos populares que se encontravam no local e as autoridades chegaram à praia por volta das 12h00.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, os agentes “encetaram esforços para manter o animal com vida, evitando que fatores externos transmitissem stress ao mamífero”, pode ler-se numa nota publicada no site.

O animal foi assistido por um grupo de biólogos do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, que garantiram que este poderia ser transportado. Os motivos que levaram ao aparecimento da foca bebé na praia da Légua ainda não são conhecidos.