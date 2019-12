Melanie Panayiotou, a irmã do cantor George Michael, morreu no dia de Natal, exatamente três anos depois da morte do cantor, que morreu devido a problemas cardíacos e no fígado, no dia 25 de dezembro, em 2016.

A mulher foi encontrada morta no seu apartamento, em Londres, pela irmã mais velha, Yoda. Segundo um comunicado enviado pela família aos jornais internacionais, Melanie morreu de “forma súbita” e as autoridades anunciaram também que não estão a tratar o caso da morte da cabeleireira como suspeito.

“Pedimos apenas que a privacidade da família seja respeitada nesta altura triste", sublinhou a família em comunicado, citado pela BBC