O Ministério das Finanças anunciou que o excedente orçamental das administrações públicas atingiu os 546 milhões de euros, em novembro.

A um mês do final do ano, o saldo orçamental é de 546 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 1131 milhões de euros comparativamente com o mesmo período de 2018.

Estes números indicam, porém, um emagrecimento do excedente conseguido pelo Estado durante este último mês, uma vez que em outubro o valor estava fixado nos 998 milhões de euros.