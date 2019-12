Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, foi agredido, esta quinta-feira, na Avenida Luísa Todi, em Setúbal, pelo empresário Paulo Rodrigues, e teve de receber assistência hospitalar.

A notícia foi confirmada por fonte do clube sadino à agência Lusa, que adiantou ainda que o dirigente encontra-se em casa a recuperar e vai apresentar queixa na polícia.

Segundo a agência noticiosa, a agressão ocorreu quando o presidente do Vitória de Setúbal, que estava sozinho, ia a entrar no seu carro. Paulo Rodrigues empurrou-o de costas para o chão e depois agrediu-o com murros e pontapés.

Ainda de acordo com a agência Lusa, antes e durante as agressões, Paulo Rodrigues falou no facto de Vítor Hugo Valente se ter referido ao empresário, em conferência de imprensa, na segunda-feira, dizendo que ia apresentar uma queixa-crime por este o acusar de desviar dinheiro do clube.

"Aí queres tribunal, vais pôr-me em tribunal? Então, toma lá o tribunal", disse Paulo Rodrigues, de acordo com a fonte do clube da I Liga.

A agência Lusa tentou contactar, sem sucesso, Paulo Rodrigues e Vítor Hugo Valente. Recorde-se que o empresário reclama uma dívida de 300 mil euros ao clube.