Emocionalmente fartos

Fosse a Caixa de Crédito Agrícola uma simples empresa privada e não uma cooperativa financeira do sector bancário e nada teria a dizer sobre um gestor que exigiu que a sua mulher fosse avençada pelo seu empregador, com a desculpa de que a mesma lhe dá “estabilidade emocional”.

Conheço gestores no privado que têm quatro meses de férias seguidos, outros ouvi falar que têm contratos que obrigam a entidade patronal a dispensá-los e a garantir a sua deslocação para qualquer parte do mundo sempre que um certo tipo de pássaros raros são avistados. Pode parecer exótico, mas é assim mesmo que funciona. Se os accionistas acham que este exotismo é compensado em resultados, então não há nada a fazer - o dinheiro é deles e eles melhor que ninguém saberão o que fazer com ele.

Claro está que o argumento da “estabilidade emocional” e da “recompensa” por a mulher se “dedicar” ao seu esposo e “desistir da carreira” são de um machismo que não sendo ilegal é de absoluto mau gosto. Mas quanto a isso não há muito que o Estado possa fazer: se os associados da CCA querem ter uma pessoa que profere declarações deste calibre a dirigi-los são os próprios e apenas os próprios que saem mal na fotografia.

Mas esqueçamos os argumentos do acusado, visto que a estupidez ainda não é crime e foquemo-nos antes nos factos: o gestor máximo de uma cooperativa de um sector crítico e sensível como a banca decidiu avençar a sua esposa a troco de nada. Isto num sector que é regulado pelo Banco de Portugal e onde é obrigatório atestar a idoneidade dos conselhos de administração. Isto num sector onde a má gestão crónica - e a má formação moral - dos seus dirigentes nos tens custado, a nós contribuintes, uma pipa de massa ao longo dos últimos anos.

São estes dois “pormenores” que transformam um simples caso de provincianismo, falta de urbanidade e de mau gosto em algo mais sério e que nunca deveria ser desculpável por parte do supervisor. Nenhum contribuinte tem mais paciência para brincar à má gestão bancária. Por isso, só por isso, ficamos todos a aguardar por uma atitude de forte censura a este tipo de actividades por parte do Banco de Portugal. É o mínimo.