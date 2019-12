O segredo da nova década...as pessoas

Agora que estamos mesmo à beira da entrada de uma nova década é tempo de fazer uma avaliação desta que termina, mas também tentar projetar a próxima para nos aproximarmos das soluções que poderão resolver os desafios que teremos pela frente. Assim, e ao contrário da premonição da grande maioria que aposta nas novas tecnologias ou na ecologia, que jura saber que será altura da robótica ou das aplicações, da informática e da informação, eu acho que o segredo estará...nas pessoas. Isso mesmo. Para mim, serão as pessoas o caminho para se ser bem sucedido e é investindo nelas que mais nos aproximaremos das nossas realizações.

Quando vemos os robots que começam a entrar em força nas nossas vidas, seja em formato de assistente pessoal ou tão só nas caixas automáticas num simples supermercado, por vezes esquecemo-nos ou desvalorizamos aquilo que faz a diferença. A forma como nos tratamos uns aos outros, como cuidamos dos que dependem de nós ou dos que trabalham à nossa volta. Esta coisa patética de não se viver, ou de se viver para o trabalho, sem qualidade de vida e com enormes privações, é coisa ultrapassada e os sistemas egoístas que nos fecham em redomas e nos transformam em autómatos também. O futuro próximo será feito da procura incessante pelo bem-estar, pela qualidade e pela quase obsessiva busca das relações humanas.

Fomo-nos afastando paulatinamente uns dos outros e nem disso demos conta. Isso tornou-nos mais frios, secos e menos sensíveis aos verdadeiros problemas da humanidade. Foi preciso batermos no fundo para nos apercebermos. Tivemos que chegar a um ponto da nossa sociedade em que há mais divórcios do que casamentos de sucesso e em que os problemas e as doenças derivadas da nossa cabeça nos levaram às depressões, devido ao isolacionismo e ao trabalho compulsivo e pouco motivador, mas acima de tudo por tudo aquilo que uma sociedade consumista e mentirosa nos vende, criando-nos necessidades fúteis e frustrando-nos por não as conseguirmos atingir. Essa procura pelo nada, pelo supérfluo e vazio, pela inveja do que é do outro e do que aparece nas redes sociais, das vidas do Instagram que não existem e que nos fazem pensar que a nossa é uma porcaria.

Esta década será o início de uma nova aproximação entre as pessoas. De querermos conviver mais, de passarmos mais momentos juntos e de voltarmos a dar valor à importância que quem nos rodeia tem na nossa felicidade. Vemos isso pelos mais jovens e é esse o caminho que lhes devemos incentivar a seguir. Voltar as raízes, procurar a essência e o real. Vivermos mais o que fazemos e menos o que queremos aparentar, mas também fazê-lo com quem nos acrescenta, quem nos cria valor e nos proporciona momentos perfeitos. É por isso que o segredo da nova década serão as pessoas e o que fazemos com elas. Essa será a verdadeira determinação do nosso sucess, mas acima de tudo a magia da nossa realização pessoal. Dar e receber, apoiar e promover. De uma forma mais coerente, mais sustentável, mais pura e verdadeira. O segredo somos nós. Somos uns e outros, o que conseguimos fazer em conjunto e o resultado dessa união. Sejam felizes!

“If you want to go fast, go alone.If you want to go far, go together.”

Provérbio africano