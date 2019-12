Deus: modo de usar

Não fosse o homem um animal social e a religião dispensaria mediadores, ritos colectivos e actividade permanente e organizada. Um homem só é um homem sem religião.

A quadra natalícia serve na perfeição para uma análise do fenómeno religioso e da sua apropriação por outras realidades. Pergunte-se ao cidadão comum o que reteve do recentemente celebrado “Natal”. Os feriados, as pontes, as férias, o consumo, as refeições, a justificação social para a etilização, as romagens em família às origens. A dimensão religiosa do Natal fica curta nas mangas. Mas a data subsiste no calendário. Mesmo os republicanos da I, que se afadigaram a abolir os feriados com conotação religiosa, mantiveram o 25 de Dezembro, crismado como “dia da família”, mas com garantia do feriadito. O primeiro de Janeiro (já esquecido como “dia da circuncisão do Senhor” depois de transformado pelo Concílio Vaticano II em “Solenidade de Santa Maria, mãe de Deus”) passou, por força do voluntarismo republicano, a “dia da fraternidade universal”. Este apodo só mais de um século volvido foi devidamente compreendido por uma multidão de autarcas que, escancarando as arcas municipais, financiam logo a 31 de Dezembro uma versão lusitana, sonoramente amplificada e psicadélica por via do fogo de artifício, das Saturnais (por sinal celebradas a 25 de Dezembro e fundidas, com intuitos propagandísticos, com o nascimento de Cristo pelos primeiros “spin doctors” do cristianismo).

Nem todas as religiões são votadas ao sucesso. Como acontece com os partidos políticos, triunfam as religiões que respondem de forma percebida como adequada às preocupações da população, ou, de acordo com o princípio da especialidade, de determinados segmentos da população. Em Portugal o triunfo das igrejas evangélicas junto das comunidades de imigrantes provenientes da América Latina e de África explica-se pela facilidade da comunicação dirigida a preocupações básicas: emprego, riqueza, saúde. O meio de comunicação (música, dança, pregação à americana, teatralizada e dirigida directa e simplisticamente a cada crente) confunde-se com a mensagem. A eficácia das novas igrejas pode ser medida pela eficácia na cobrança do dízimo, só comparável à do Ministério das Finanças.

Se as preocupações do ser humano são constantes e se cada a religião propõe uma resposta a tais preocupações, as religiões melhor sucedidas são aquelas que propõem as respostas que surgem como mais convincentes. E grande parte do convencimento (a fé) resulta da resposta a questões apresentadas como novas, desde logo porque envoltas em novas roupas tecnológicas. O quase fim do catolicismo nasceu às mãos de uma novidade tecnológica, a imprensa, que vulgarizou o texto da Bíblia, primeiro em latim e depois o disseminou, traduzido para vulgar, pelos crentes. Subitamente o Deus revelado surgia ao alcance de todos os então alfabetizados. Foi o que bastou para dividir ao meio o público cristão, separado desde então entre católicos e protestantes.

A inteligência artificial também pode ser transformada em objecto divino. “Way of the future” é uma “igreja”, reconhecida nos EUA (desde logo pelo Ministério das Finanças local) que prega a atribuição de direitos às máquinas, preparando o governo pelos melhores, sem as peias da biologia. E, conhecedores das boas práticas religiosas, explicam ao que vêm (http://www.wayofthefuture.church): “We believe it may be important for machines to see who is friendly to their cause and who is not. We plan on doing so by keeping track of who has done what (and for how long) to help the peaceful and respectful transition.”

Escreve à sexta-feira, sem adopção das regras do acordo ortográfico de 1990