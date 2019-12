Estabilidade emocional com direito a ordenado

Qualquer funcionário de uma empresa podia argumentar que a sua estabilidade emocional dependia da mulher, do filho, do amigo, da amante, etc. O desemprego desceria para números desejáveis e todos eram felizes.

A história denunciada pelo Jornal de Notícias é tão insólita que não chegamos bem a perceber se estamos perante uma comédia ou uma tragédia e se o exemplo vingasse, os clubes de futebol, por exemplo, teriam de começar a pensar pagar dois ordenados aos jogadores de futebol. Ou melhor, um ao craque e outro à mulher que o acompanha para onde vai. Vamos então à notícia. O presidente do Crédito Agrícola, Licínio Pina, decidiu atribuir à sua mulher um ordenado líquido de dois mil euros mensais para lhe dar apoio moral: “A minha esposa é há mais de 36 anos o meu fator de equilíbrio e sempre me ajudou. Quando aceitei este desafio, coloquei como condição tê-la ao meu lado”, escreveu Licínio Pina, depois de cartas anónimas circularem no grupo, como refere o JN. “Para o exercício das minhas funções e responsabilidades, necessito de disponibilidade total, e acima de tudo, de estabilidade emocional”, escreveu ainda Licínio na missiva. Se fizesse escola, o mundo estaria muito melhor. Qualquer funcionário de uma empresa podia argumentar que a sua estabilidade emocional dependia da mulher, do filho, do amigo, da amante, etc. O desemprego desceria para números desejáveis e todos eram felizes. O ordenado da mulher do presidente só acabou porque o Banco de Portugal o decidiu, mas é estranho pensar que o presidente de uma instituição bancária optou por esta estratégia. Por que razão não pediu mais dinheiro para si, sem meter a sua mulher ao barulho? Ou o teto salarial já não podia subir mais? Se não fossem as denúncias anónimas, a ex-professora, que recebia este valor desde 2016, continuaria a usufruir de tal quantia alegremente, já que o Banco de Portugal, pelos vistos, não tem forma de saber o que se passa nas instituições debaixo da sua alçada. Mas, convenhamos, a justificação de Licínio Pina é comovente. Um homem que reconhece que precisa do apoio moral da mulher para ser melhor profissional é, até certo ponto, corajosa. E defende-se que o dinheiro que foi pago à mulher era subtraído ao seu ordenado. Mas se recebia esse dinheiro qual a necessidade de o descontar para passar um recibo em nome da mulher? Insólito.