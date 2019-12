Gelado de Bolo Rei

Ingredientes

500 g de bolo rei duro

1 lata de leite condensado

3 pacotes de natas gordas

1/3 de chávena de avelãs torradas

1/3 de chávena de nozes

Para servir

qb groselhas

qb nozes

qb avelãs

Receita

1. Corte em fatias 500 gramas de bolo rei, de preferência já seco. Roube-lhe o máximo de frutas cristalizadas que conseguir e reserve. Deixe 2 fatias de bolo de fora e migue as restantes para dentro do liquidificador. Acrescente 1 lata de leite condensado e 1 pacote de natas e triture tudo.

2. Numa taça, coloque mais 2 pacotes de natas gordas frias, algumas gotas de sumo de limão e bata até virar chantilly.

3. Junte-lhe as duas fatias de bolo que reservou, bem migadas, 1/3 de chávena de avelãs torradas, sem pele, e 1/3 de chávena de nozes, ambas picadas grosseiramente.

4. Adicione também as frutas cristalizadas mais pequenas e o creme do liquidificador.

5. Envolva cuidadosamente e deite sobre uma forma com buraco ao centro e com capacidade para cerca de 2 litros, forrada com película aderente.

6. Leve ao congelador até solidificar.

7. Quando for altura de servir, desenforme, decore com as frutas cristalizadas, groselhas, nozes, avelãs e azevinho para ficar ainda mais natalício.

Quinoto de Bacalhau com Salada de Espinafres, Azeitonas e Tomate-Cereja

Comece por cozer o bacalhau em água com azeite e um dente de alho durante três e quatro minutos. Retire o bacalhau e, na mesma água, coloque a quinoa a cozer. Deixe cozer por 10 minutos. Escorra a quinoa e desfie o bacalhau. Faça um refogado com uma colher de sopa de manteiga, o alho francês e dois dentes de alho. Junte a quinoa e uma chávena de chá de água. Deixe cozinhar em lume brando durante três minutos. Junte os espinafres, as azeitonas, o bacalhau e os dois tipos de tomate picado. Retifique os temperos e, no final, junte uma colher de sopa de manteiga e outra de mascarpone.

Ingredientes

1 posta de bacalhau

300gr de quinoa

2 colheres de sopa de manteiga

50gr de alho francês picado

3 dentes de alho picados

1 chávena de chá de água

100 gr de espinafres

100 gr de azeitonas picadas

100gr de tomate picado

70gr de tomate seco picado (em conserva de azeite)

1 colher de sopa de mascarpone

Feijoada de Bacalhau com Chouriço e Arroz Branco

Ingredientes

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

½ chouriço picado

2 tomates-cacho picados

1 colher de café de paprica

1 colher de café de concentrado de tomate

800gr de feijão branco em lata

1 chávena de chá de água

2 folhas de louro

1/2kg de bacalhau demolhado aos cubos com pele

Coentros picados a gosto

Receita

1.Refogue a cebola, o alho, e o chouriço em azeite.

2.Passados dois minutos junte o tomate picado, a paprica e o concentrado de tomate. A seguir, adicione o feijão previamente lavado, a água e o louro. Deixe apurar durante 10 minutos em lume brando. Por último, junte o bacalhau aos cubos. Tape o tacho e deixe cozinhar cerca de 5 minutos. Retire e, antes de servir, polvilhe com os coentros.

Sopa de roupa-velha

Enquanto milhões de pessoas no mundo passam fome, todos os anos os portugueses deitam fora um milhão de toneladas de alimentos. Cabe a cada um de nós ajudar a contrariar esta realidade, com pequenos gestos diários, que podem marcar a diferença. Porque um dos pratos mais tradicionais de Natal é o bacalhau, desta vez a ideia é transformarmos as sobras numa reconfortante e nutritiva sopa que lembra as sopas do antigamente, tão boas que quase sabiam a Natal todos os dias. O desafio aqui é que as quantidades vão ser determinadas por si. O mais importante é que não tenha desperdícios.

Ingredientes

bacalhau cozido e lascado

Grão-de bico, batatas cozidas ou assadas ou batata-doce

couve portuguesa cozida e ou espinafres

ovos cozidos

azeite

alho

1 cebola

de água quente

Coentros e salsa fresca

Para servir

1. Corte as batatas e as couves,

2. Num tacho salteie em azeite o alho e uma cebola bem picada.

3. acrescente água previamente fervida adicione as couves e ou espinafres, batatas e/ou grão, envolva e deixe tomar gosto.

4. No liquidificador passe uma parte e reserve a outra, junte tudo novamente no tacho envolva adicione o bacalhau lascado prove, ajuste sal e pimenta preta de moinho e sirva com ovo e os coentros e a salsa fresca, regue com um fio generoso de azeite.

Nota: poderá reservar água da cozedura do bacalhau para os legumes.