A Fertagus anunciou, esta quinta-feira, que vai reduzir o número de bancos nos comboios que efetuam a travessia na Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Setúbal, até ao final de janeiro, num investimento que irá rondar os 200 mil euros.

“Tiram-se 116 bancos e cria-se um espaço total para 172 pessoas”, indicou a presidente executiva da Fertagus, Cristina Dourado, à agência Lusa, referindo-se ao modelo de teste implementado no passado mês de agosto, num dos comboios da empresa. Agora vai ser aplicado nos restantes mas “não irá retirar tantos lugares sentados”, adiantou, afirmando que irão ser retirados menos de cerca de 80 lugares em cada comboio.

“Provavelmente, no final de janeiro conseguimos ter todos transformados”, assumiu. Segundo a administradora da Fertagus a ideia é “criar zonas de clareiras, que permitem às pessoas circularem melhor e acomodarem-se melhor”, assim como “aumentar a capacidade” de passageiros.

“Cada comboio é composto por duas [carruagens] motoras, uma à frente e outra atrás, e duas carruagens intermédias. O que estamos a fazer é a alteração do número de lugares nas duas carruagens intermédias e vamos fazer essas alterações de forma a criar zonas mais amplas, para as pessoas poderem circular, entrar e sair, mais rapidamente do comboio, circularem melhor”, explicou.

"Temos estado a testar para ver que melhorias e que adaptações podem ser feitas para generalizar às restantes unidades”, referiu Cristina Dourado. A maior parte dos passageiros da Fertagus têm avaliado as alterações em "3 ou mais", numa escala de 0 a 5 ou seja, “2/3 dos clientes que foram questionados sobre a medida concordam”.