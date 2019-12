A Associação Nacional de Treinadores considera "uma vergonha" o SC Braga ter contratado Rúben Amorim para treinador principal, uma vez que o antigo treinador da equipa B dos minhotos não tem as habilitações exigidas.

Recorde-se que o antigo internacional português foi, no início do ano, suspenso, quando ainda treinava o Casa Pia, por falta de habilitações. Embora ainda hoje sem o IV nível do curso de treinador para poder assumir o cargo de treinador principal sem impedimentos, Rúben Amorim poderá abraçar este desafio ficando, contudo, proibido de assinar a ficha dos jogos oficiais com aquele estatuto.

Comunicado:

"A Direção da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, ao tomar conhecimento através da comunicação social da recente contratação de Rúben Amorim para o cargo de treinador principal da equipa sénior do Sporting Clube Braga – SAD, vem publicamente manifestar o seu repúdio por mais este triste episódio, que mancha a Classe dos Dirigentes e desprestigia a imagem do Futebol Português. UMA VERGONHA!

Não é nosso intento personalizar. Pautamos a nossa atuação pela defesa da aplicação da lei e dos regulamentos, em nome da verdade desportiva e sempre na defesa dos interesses de TODOS os treinadores. Lamentamos por isso, que apesar de termos dos melhores interpretes e treinadores de futebol do mundo, continuemos a assistir a uma carência tão latente a nível do dirigismo clubístico.

Sublinhamos que cada vez mais, a melhoria do futebol passa pelo aumento das qualificações profissionais e estas pelo aumento do nível quantitativo e qualitativo da educação e formação profissional.

A ANTF irá propor ao Governo da República a alteração do Regime Jurídico das Federações Desportivas, no sentido de ser retirada aos clubes (Liga) a autonomia que, presentemente, lhes assiste para decidirem em causa própria em matérias tão sensíveis como a elaboração do Regulamento de Competições, assim como as consequências do seu incumprimento. Quem não é capaz de respeitar os próprios regulamentos que elabora, não é digno de ter essa autonomia regulamentar!

Rio Tinto – Gondomar, 26 de Dezembro de 2019

A Direção"