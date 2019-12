Riscos de giz

EREVAN - Uma noite de gelo caiu sobre a praça Charles Aznavour. O homem à minha frente empurra para a valeta um pombo morto com um gesto súbito de pé. Deve ser esquerdino. Mas sem o jeito revolucionário dos canhotos.

Gosto de caminhar pelo lado esquerdo. Dos passeios e da vida. Ser do contra, dizia Manuel da Fonseca. “Escrever é ser do contra”. Gosto de rabiscar crónicas. Talvez sejam uma forma pobre de literatura, mas há nelas uma intrínseca liberdade. As crónicas são o peru de Érico Veríssimo. A história é esta – o velho imigrante italiano do sudeste do Brasil procura tirar o filho de uma existência ensimesmada: “Figlio. Sabe a história do pirú? La gente risca com giz un circolo in torno do pirú e o cretino do pirú crede que está preso. Guarda… La vita è bella, il mondo ti chiama. Salta o risco de giz e come o pirú!”.

Edifícios soviéticos, de fachadas solenes, rodeiam a praça que tem uma fonte. Há pombos, mas não há perus. Gente acumula-se junto de um quiosque que vende um jogo qualquer de apostas. Shahnour Vaghinagh Aznavourian nasceu em França mas trazia a Arménia no coração logo ao lado do que dizia ser uma tristeza infinita. “Après l’hiver/Après l’enfer/Poussera l’arbre de vie/Pour toi Arménie”, cantou à mistura com dezenas de artistas para ajudar o país dos seus antepassados a sobreviver ao tremendo terramoto de 1988 que destruiu as cidades de Spitak, Gyumri e Vanadzor. Gyumri ainda se chamava Leninakan embora Vladimir Ilych já tivesse há muito deixado de ser o poeta dos quarteirões de Moscovo.

Em 2009, Aznavourian, o Aznavour, era embaixador da Arménia na Suíça. Falava ainda de um povo esquecido e de amanhãs que cantam. “Le monde est avec toi/Pour toi peuple oublié/Il a ouvert son cœur/Il a tendu ses bras”. Olho em redor da praça hierática. Não vejo perus pelo meio das pessoas. Mas também já não vejo riscos de giz em seu redor.