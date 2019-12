COP25 – O vírus das desigualdades

Entramos em 2020 com um planeta doente. O vírus das desigualdades destrói o sistema imunitário da humanidade.

A Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas (COP25), agendada para o Chile e transferida para Madrid, decorreu na primeira quinzena de dezembro sob o signo da emergência, face aos sinais de agravamento dos impactos sistémicos que o aquecimento global tem provocado no planeta. Este final de ano, com a sucessão de tempestades tropicais na Europa do Sul e os brutais incêndios florestais na Austrália, tem-se encarregado de responder aos que consideraram a declaração de “emergência climática” aprovado no Parlamento Europeu um excesso e um alarmismo sem substância. Antes fosse.

Os resultados obtidos na COP25 foram frustrantes face à dimensão do desafio. A humanidade está em risco de sobrevivência, mas não mostra pujança para reagir porque está simultaneamente paralisada pelo vírus das desigualdades crescentes. Desigualdades que incendiaram aliás a sociedade chilena nos últimos meses e forçaram à transferência da cimeira para a capital espanhola.

Embora sejam os países mais desenvolvidos os que mais têm assumido compromissos de redução das emissões e de aprofundamento da transição energética, eles são também os responsáveis por uma grande percentagem dessas emissões. Daí que os países mais pobres exijam compensações para poderem participar no esforço global, sem que isso ponha em causa as suas expectativas de crescimento e desenvolvimento sustentável.

A ideia de transição justa esteve subjacente ao Acordo de Paris e à proposta de criação de um fundo verde para o desenvolvimento sustentável. O facto de a ativação desse fundo ter sido menos rápida e robusta do que o previsto no acordo assinado na COP 21 em 12 de dezembro de 2015, é um dos fatores que mais dificulta uma forte mobilização global para um combate eficaz às alterações climáticas.

A mesma linha de raciocínio aplica-se aos indivíduos dentro de cada sociedade. São os mais ricos que mais facilmente podem “mudar de vida” para usar a expressão usada pela Presidente da Comissão Europeia, como um dos pilares de resposta à emergência climática. Os mais pobres, embora acabem por ser as maiores vítimas do aquecimento global, estão mais focados em “fazer pela vida” e garantir a sua sobrevivência digna, dia após dia.

As desigualdades não podem constituir uma desculpa para a inércia. Todos temos algo a ganhar ou pelo menos a não perder, se dermos um contributo para mudar práticas que poluem o planeta, reduzem a biodiversidade e tornam mais inóspitas as condições de vida em muitos dos territórios que o constituem. Contudo, sabendo que a resposta à emergência climática gera uma oportunidade de reconfiguração da sociedade para a tornar mais eficiente e viável, não acredito no sucesso, nem na solidez de qualquer resposta estrutural, se ela não for acompanhada de medidas de redução das desigualdades entre países, regiões e entre os segmentos sociais que os constituem.

Entramos em 2020 com um planeta doente. Os sintomas mais visíveis são as alterações climáticas. Mas há outro agente patológico além das emissões com efeito de estufa. O vírus das desigualdades destrói o sistema imunitário da humanidade e enfraquece a sua capacidade de resposta. Temos que o combater com determinação.

Eurodeputado