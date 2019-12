O naufrágio de um barco que transportava imigrantes ilegais no Lago de Vã, na Turquia, provocou a morte de pelo menos sete pessoas, esta quinta-feira.

Segundo um comunicado do governo da província de Vã, as equipas de resgate conseguiram salvar 64 pessoas do Afeganistão, Paquistão e Bangladesh, que foram depois transferidas para hospitais na região. O óbito de cinco pessoas foi declarado no local e outras duas morreram já no hospital.

O acidente ocorreu pelas 03h00.O barco seguia para a província de Bitlis.