Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira à tarde, numa restaurante da cadeia fast food Burguer King, localizado num prédio de cinco andares, na Rua 1º de Dezembro, no Rossio, em Lisboa, avançou o Correio da Manhã.

O alerta foi registado às 17h03. Segundo declarações de uma fonte oficial dos Bombeiros Sapadores de Lisboa à Lusa, cinco pessoas ficaram feridas por inalação de fumos e foram transportadas para o Hospital São José.

O fogo teve origem na conduta do exaustor daquela cadeia de fast food. 21 operacionais, apoiados por seis viaturas estão no local a combater as chamas.



Por volta das 18h20, o incêndio já se encontrava em fase de rescaldo.