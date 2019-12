Um homem e os seus dois filhos morreram afogados na piscina do hotel Club La Costa World, na Costa do Sol, em Málaga, Espanha, esta terça-feira. Os três foram encontrados inconscientes na piscina, por volta da 13h30.

A filha mais nova, uma menina de nove anos começou a pedir ajuda ao pai e ao irmão porque estava a ter dificuldades em sair da água e estes tentaram resgatá-la, mas acabaram os três por morrer afogados.

"Os funcionários do resort ouviram gritos e tentaram ajudar com manobras de reanimação, mas não conseguiram" salvá-los, explicou um jornalista local, citado pela BBC. "Depois chegaram as equipas de emergência e tentaram durante 30 a 35 minutos mas não conseguiram reanimá-los", acrescentou Fernando Torres.

O homem de 53 anos e a menina têm nacionalidade britânica e o rapaz de 16 anos é americano. A mãe das crianças encontrava-se noutro local, juntamente com outro filho do casal quando a situação ocorreu.

A polícia espanhola está a investigar o sistema de sucção da piscina e os corpos das vítimas já foram para autópsia para ajudar as autoridades a conseguir reconstituir o que aconteceu.

O Club La Costa World lamentou o sucedido e lançou um comunicado, onde afirma estar a auxiliar as autoridades na investigação das três mortes.