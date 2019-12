Ed Sheeran revelou, durante um episódio do podcast britânico Behind the Medal, ter perdido mais de 22 quilos depois de ter sido gozado na Internet.

O músico confessou ainda que teve vergonha de aparecer nos seus primeiros videoclipes, devido ao seu aspeto físico ser alvo de gozo. “Sempre que eu estou mais pesado, há sempre trolls, jornais ou comentários online”, disse Sheeran no podcast gravado em setembro mas lançado este mês, citado pela CNN.

“Nos primeiros anos da minha carreira, tinha a mesma idade dos rapazes dos One Direction e do Justin Bieber, e eles estavam todos em forma e tinham abdominais, e eu pensava ‘será que eu devia de ser assim?’ confessa. “Eu nunca tive nenhuma insegurança sobre mim mesmo. Mas depois as pessoas começaram a apontá-las. O teu cérebro começa a pensar nos comentários que ouviu”, afirma.

Ed Sheeran confessou ainda ter adotado hábitos poucos saúdaveis durante as suas tours, o que depois o levava a adotar “dietas extremas” daí a perda de peso excessiva. Atualmente, Ed Sheeran garante que encontrou um equilíbrio depois de ter perdido mais de 22 quilos. “Pratico exercícios todos os dias, mas como e bebo o que quero”, assume.