Uma criança de um ano e meio morreu, esta terça-feira à noite, na sequência de um incêndio numa residência em Don Benito, em Badajoz.

Segundo uma fonte do serviço de emergência espanhol, citada pela agência de noticias Efe, três pessoas que se encontravam na habitação também ficaram com ferimentos leves, tendo a única vítima mortal sido a criança. O incêndio terá tido origem depois de a mãe do bebé ter colocado uma toalha num braseiro, depois de ter dado banho à criança.

No local estiveram os Bombeiros de Don Benito, a Guarda Civil, a polícia local, a polícia nacional e a Cruz Vermelha.