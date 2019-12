Um homem norte-americano, de barba branca, decidiu assaltar um banco, esta segunda-feira, dois dias antes do Natal. E distribuir o dinheiro por todos os que se encontravam perto do local, gritando "Feliz Natal".

David Wayne Oliver, de 65 anos, assaltou o Academy Bank, em Colorado Springs, Estados Unidos.“Ele roubou o banco, saiu e atirou o dinheiro para todo o lado. Começou a atirar o dinheiro do saco e a desejar ‘Feliz Natal’” contou uma das testemunhas à televisão local KKTV.

Depois de ter distribuído o dinheiro, o homem foi para um café, perto do local do assalto e esperou pelas autoridades, que acabaram por o deter. Algum do montante roubado e distribuído já foi devolvido à entidade bancária, no entanto, segundo as autoridades, milhares de euros continuam desaparecidos.